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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:08

По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.

Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:32

К 11.30 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.

Дополуденное «скучное» и низколиквидное «топтание» курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,00/16,25% годовых. Это фактическое отсутствие динамики пребывает в заметном диссонансе с изрядным падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривню изымают, готовясь к намеченной на текущую неделю компенсацию НДС Казначейством.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:23

Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
дядя Caша
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  #<1 ... 318319320321
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