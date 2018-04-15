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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:08
По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.
Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:32
К 11.30 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.
Дополуденное «скучное» и низколиквидное «топтание» курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,00/16,25% годовых. Это фактическое отсутствие динамики пребывает в заметном диссонансе с изрядным падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривню изымают, готовясь к намеченной на текущую неделю компенсацию НДС Казначейством.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 11:23
Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:07
Наконец, около 13.05 Киева с не изменившимися ценами (26,08/26,10 UAH/USD) «очень скучный» 16-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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