Додано: Пон 16 кві, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 13,05 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,56 коп., оказавшись на уровне 26,0893 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,06/26,10, а спустя 15 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,05/26,10 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на межбанке приостановили коррекцию, ограничившись сужением спреда к 26,07/26,09, а спустя 16 минут, на 11.06 Киева цена доллара установилась на цифре 26,06/26,09 UAH/USD.

Участники рынка ждали появления на межбанке системных игроков, которые могли каким-то образом сломать текущий тренд.

Отчасти эти ожидания оправдались – к 11.30 доллар предпринял попытку вырасти в цене, поднявшись к 26,08/26,11 UAH/USD. Однако, на этом весь потенциал «быков» исчерпался – к 12.17 доллар сузил спред до 26,08/26,10 UAH/USD, отказавшись от дальнейших попыток роста.



Эти цены оставались действующими на равновесном и довольно «вялом» рынке до 14.15 Киева, когда единичные продажи «американца» инициировали его поэтапную коррекцию на пустеющем межбанке. Снижение доллара затянулось до 16.15, остановившись на уровне 26,05/26,08 UAH/USD.



На этой цифре (26,05/26,08 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в понедельник, 16-го.



Большинство сделок на межбанке 16 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0893 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0893 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, судя по настроениям появившихся на рынке после 11.00 Киева системных игроков, наблюдался дефицит гривневого инструмента.



Во-вторых, импортеры сочли текущую цену доллара в наиболее активной фазе торгов (до 13.00 Киева) завышенной (напомним, 12-13 апреля СКВ прибавила 19,10 коп. по средневзвешенному курсу).



«Сжатие» гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших падение с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн.

Не исключено, что этот обвал стал следствием наращивания НБУ объемов размещения депозитных сертификатов с целью изъятия с рынка гривневой ликвидности. Напомним, в пятницу НБУ продал свои депосертификаты на 22,175 млрд. грн. против 7,059 млрд. грн. 12 апреля. Меж тем 16-го – дата расчетов за «пятничные» бумаги НБУ. Мы не исключаем, что изымая с рынка гривню, НБУ готовится к намеченной на эту неделю компенсацию НДС Казначейством.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 апреля заметно, на $71,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке наблюдалась пассивность импортеров, у которых, кроме того, образовалась нехватка гривневого инструмента. Ситуацию не мог спасти и регулятор, появившийся на межбанке с «анонимной» скупкой доллара по технологии Matching и пополнивший свои «закрома» на $15,0 млн.



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа. Кстати, это обстоятельство ограничило коррекцию СКВ до 3,56 коп. против отскока на 13,05 коп. в пятницу.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью.)



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 13 апреля, в понедельник, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $247,6 млн. к отметке $170,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $218,5 млн. к $147,1 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.

