RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21

К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.

Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01

На 12.00 котировки безналичного «американца» вернулись на прежнюю отметку 26,07/26,10 UAH/USD, констатировав повторение на рынке безналичного доллара наблюдавшейся накануне «скуки».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63205
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3787 раз.
Подякували: 7176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 319320321322
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Vitaka, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.