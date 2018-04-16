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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21
К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.
Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01
На 12.00 котировки безналичного «американца» вернулись на прежнюю отметку 26,07/26,10 UAH/USD, констатировав повторение на рынке безналичного доллара наблюдавшейся накануне «скуки».
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