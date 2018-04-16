|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21
К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.
Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63216
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3788 раз.
- Подякували: 7177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01
На 12.00 котировки безналичного «американца» вернулись на прежнюю отметку 26,07/26,10 UAH/USD, констатировав повторение на рынке безналичного доллара наблюдавшейся накануне «скуки».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63216
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3788 раз.
- Подякували: 7177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54
Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,07/26,10 UAH/USD. «Динамика пропала», - резюмировал гуру.
Наконец, около 12.52 Киева с не изменившимися ценами (26,07/26,10 UAH/USD) «скучный» 17-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63216
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3788 раз.
- Подякували: 7177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|