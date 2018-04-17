Додано: Вів 17 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный 17 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.



В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.



Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».

При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.



На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0829 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 апреля, сохранив «медвежий» тренд символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в затянувшейся во вторник борьбе выросшей гривневой ликвидности и увеличения объема притока на межбанк экспортной выручки, судя по результату, с минимальным преимуществом одержали верх предложения СКВ.



Во-вторых, импортеры не сумели сохранить покупательскую активность до завершения торгов, уступив продавцам СКВ.



В-третьих, не исключено, расширение гривневого ресурса было не столь заметным.



Расширение гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших рост с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн.

Не исключено, что этот «привес» был следствием стартовавшей компенсации НДС Казначейством. Однако, есть вероятность, что в этом «вина» НБУ, отложившего размещение своих депосертификатов 16-го.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 апреля заметно, на $69,3 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, несколько расширилась гривневая ликвидность, предоставив импортерам возможность для приобретения СКВ. К слову, из-за случившейся накануне коррекции курса доллара, его во вторник покупали более охотно, чем 16-го.



Во-вторых, 17-го вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой в обязательном порядке продавалась на межбанке.



В-третьих, межбанк во вторник стал более сбалансированным (если в понедельник доллар упал на 3,56 коп., нынче его потеря составила лишь 0,64 коп.), что, как известно, повышает обороты.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 16 апреля, во вторник, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $170,3 млн. к отметке $255,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $147,1 млн. к $216,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

