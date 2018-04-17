|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:21
К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.
Дополуденная попытка роста курса безналичного «американца» на месте на межбанке , сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на уровне 15,25/16,25% годовых. Это отсутствие динамики пребывает в некотором диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Возможно, гривня поступает от Казначейства, компенсирующего НДС.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:01
На 12.00 котировки безналичного «американца» вернулись на прежнюю отметку 26,07/26,10 UAH/USD, констатировав повторение на рынке безналичного доллара наблюдавшейся накануне «скуки».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:54
Около 12.20 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 26,07/26,10 UAH/USD. «Динамика пропала», - резюмировал гуру.
Наконец, около 12.52 Киева с не изменившимися ценами (26,07/26,10 UAH/USD) «скучный» 17-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный 17 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.
В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.
Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».
При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.
На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка во вторник.
Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0829 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 17 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 17 апреля, сохранив «медвежий» тренд символически потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, в затянувшейся во вторник борьбе выросшей гривневой ликвидности и увеличения объема притока на межбанк экспортной выручки, судя по результату, с минимальным преимуществом одержали верх предложения СКВ.
Во-вторых, импортеры не сумели сохранить покупательскую активность до завершения торгов, уступив продавцам СКВ.
В-третьих, не исключено, расширение гривневого ресурса было не столь заметным.
Расширение гривневого ресурса было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор, продемонстрировавших рост с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн.
Не исключено, что этот «привес» был следствием стартовавшей компенсации НДС Казначейством. Однако, есть вероятность, что в этом «вина» НБУ, отложившего размещение своих депосертификатов 16-го.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 апреля заметно, на $69,3 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, несколько расширилась гривневая ликвидность, предоставив импортерам возможность для приобретения СКВ. К слову, из-за случившейся накануне коррекции курса доллара, его во вторник покупали более охотно, чем 16-го.
Во-вторых, 17-го вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой в обязательном порядке продавалась на межбанке.
В-третьих, межбанк во вторник стал более сбалансированным (если в понедельник доллар упал на 3,56 коп., нынче его потеря составила лишь 0,64 коп.), что, как известно, повышает обороты.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 16 апреля, во вторник, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $170,3 млн. к отметке $255,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $147,1 млн. к $216,4 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:54
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения и заметное расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять заметно выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн., формируя «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Не исключено, Казначейство всерьез начало компенсировать НДС, наполняя рынок гривней.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:05
Довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,08/26,11 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:25
Спустя 18 минут, на 10.22 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, поднялись к отметке 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43
По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, сохранив темп роста, сузили спред до 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:12
Около 11.07 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Непосредственные участники торгов пока не подтверждают, но мы подозреваем, что остановка в росте произошла не без участия регулятора.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63244
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3789 раз.
- Подякували: 7180 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|