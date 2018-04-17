RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:26

На 12.22 котировки безналичного «американца», сопровождаясь равновесием покупок и продаж при «хорошей» текущей ликвидности, не тронулись с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63256
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3789 раз.
Подякували: 7181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:43

Около 12.35 котировки доллара на межбанке совершили отскок к отметке 26,14/26,17 UAH/USD. «Не исключено, таившийся на рынке регулятор ушел занимать очередь в столовую», - предположил наш гуру.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63256
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3789 раз.
Подякували: 7181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:04

Наконец, около 13.00 Киева с немного сузившими спред ценами (26,14/26,16 UAH/USD) довольно «динамичный» 18-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63256
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3789 раз.
Подякували: 7181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 320321322323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55685)
18.04.2018 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.