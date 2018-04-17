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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:26
На 12.22 котировки безналичного «американца», сопровождаясь равновесием покупок и продаж при «хорошей» текущей ликвидности, не тронулись с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:43
Около 12.35 котировки доллара на межбанке совершили отскок к отметке 26,14/26,17 UAH/USD. «Не исключено, таившийся на рынке регулятор ушел занимать очередь в столовую», - предположил наш гуру.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:04
Наконец, около 13.00 Киева с немного сузившими спред ценами (26,14/26,16 UAH/USD) довольно «динамичный» 18-го валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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