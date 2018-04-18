Додано: Сер 18 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,64 коп., на торгах среды упал на 6,49 коп., оказавшись на уровне 26,1478 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,08/26,11, а спустя 19 минут, сохранив тренд, доллар вырос к 26,12/26,15 UAH/USD.



К 10.41 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.46, когда «американец» немного понизился, оказавшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня.



Судя по всему, НБУ около 12.35 покинул межбанк – в это время доллар возобновил рост, поднявшись до 26,14/26,17, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 на фоне более «узких» цен 26,14/26,16 UAH/USD.



С 13.25 СКВ вернулась к отметке 26,14/26,17 UAH/USD, не покидая ее до 15.30. С этого часа на пустеющем межбанке действовали новые цены: 26,140/26,165 UAH/USD, не изменявшиеся, до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,140/26,165 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 18 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1478 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1478 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий» заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Последнее с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, выросший приток валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием СКВ на наличном рынке, стартовавшим еще во вторник вечером.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось более масштабным, чем накануне. На это указывал изрядный (с уровня 47 832,6 млн. грн. к отметке 53 037,7 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 апреля несколько на $21,9 млн., снизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, экспортеры, получив компенсацию НДС, ограничили продажи СКВ «обязательным минимумом» (50% от выручки).



Во-вторых, выросший в цене доллар оказался не по карману части импортеров.



В-третьих, «уверенный» «бычий» тренд на рынке, как известно, снижает ликвидность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 17 апреля, в среду, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $255,5 млн. к отметке $225,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $216,4 млн. к $194,5 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.

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