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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:10
Наконец, около 13.06 Киева с немного сузившими спред ценами (26,22/26,24 UAH/USD) вызвавшие признаки déjà vu сходством с сюжетом сессии от 18 апреля валютный межбанк четверга ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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