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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:10

Наконец, около 13.06 Киева с немного сузившими спред ценами (26,22/26,24 UAH/USD) вызвавшие признаки déjà vu сходством с сюжетом сессии от 18 апреля валютный межбанк четверга ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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