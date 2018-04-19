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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:10
Наконец, около 13.06 Киева с немного сузившими спред ценами (26,22/26,24 UAH/USD) вызвавшие признаки déjà vu сходством с сюжетом сессии от 18 апреля валютный межбанк четверга ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.
К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.
С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке
26,22/26,25 UAH/USD.
Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в
торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.
Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.
С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.
На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.
Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.
В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.
Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного, на $8,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.
Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».
В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 18 апреля, в четверг, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $225,5 млн. к отметке $233,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $194,5 млн. к $202,9 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:12
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и прекращения расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 087,47 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн., формируя базу для замедления роста курса доллара на торгах межбанка.
Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара несколько понизились, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:34
Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:01
По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:22
К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.
Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:51
Около 11.48 на межбанковской валютной сессии котировки доллара слегка растянули спред за счет снижения бидов: 26,16/26,19 UAH/USD.
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