Додано: Чет 19 кві, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.



К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.

С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн. и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке

26,22/26,25 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в

торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривня. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.



Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок - 26,22/26,24 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.



С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,56% с 28,0672 UAH/USD до 26,2260 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 апреля, сохранив «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на текущей неделе Казначейство инициировало выплаты компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность. Мероприятие продолжалось и в преддверии торгов четверга. Появление на рынке новой гривни с одной стороны свело до минимума продажи СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы экспортерами, понизив предложение валюты, с другой, мы не исключаем, что часть этой гривневой ликвидности предполагалось конвертировать в более твердую валюту.



Во-вторых, характерный для четверга рост притока валюты из-за рубежа не попадал на межбанк из-за придержек ее экспортерами, резонно рассчитывавшими на продолжения «бычьего» тренда рынка доллара.



В-третьих, СКВ скупали игроки, обеспокоенные неважными инфляционными ожиданиями и прогнозом МВФ экономики Украины.



Вышеупомянутое расширение гривневого ресурса оказалось масштабным. На это указывал заметный (с уровня 53 037,7 млн. грн. к отметке 55 087,4 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 апреля немного, на $8,4 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к четвергу увеличился объем притока СКВ из-за рубежа, часть которой надлежало обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, уверовав длительность установившегося на рынке доллара «бычьего» тренда, часть игроков не стала откладывать покупки, считая, что «завтра доллар будет дороже».



В-третьих, на рынке активизировались спекулянты, аккумулирующие валюту для ее дальнейшей перепродажи.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 18 апреля, в четверг, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $225,5 млн. к отметке $233,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $194,5 млн. к $202,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.

