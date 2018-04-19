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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 322323324325 Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:12 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп СКВ, вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.



После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.



В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.



Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.



В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.



В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63345 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3795 раз. Подякували: 7194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 322323324325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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