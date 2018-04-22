Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп $10,0 млн., вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.



После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.



В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.



Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились на $11,0 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.



В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.



В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 19 апреля, в пятницу, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $233,4 млн. к отметке $226,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,9 млн. к $191,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.

