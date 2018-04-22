Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп $10,0 млн., вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.
После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.
На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.
Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.
Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.
В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.
Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились на $11,0 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, к пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.
Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.
В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.
В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 19 апреля, в пятницу, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $233,4 млн. к отметке $226,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $202,9 млн. к $191,9 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн., формируя базу для возможного снижения курса доллара на торгах межбанка.
Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,11/26,16 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.
Спустя 5 минут, на 10.12 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.
Около 11.43 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не покинули цифру 26,11/26,13 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.
Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,11/26,13 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,00/16,25% к уровню 15,25/16,50% годовых. Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 4,75 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,29 коп., оказавшись на уровне 26,1256 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.07 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,11/26,16, а спустя полчаса, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на более узком уровне 26,12/26,15 UAH/USD. С этого момента началось «ползучее» снижение цен «американца», остановившееся около 11.02 на цифре 26,11/26,13 UAH/USD. Поскольку регулятор принимает участие в сессии «при благоприятных» для пополнения резервов условиях «анонимно», в рамках «технологии» Matching, наверняка утверждать, что эта остановка стала следствием арбитража НБУ нельзя. Во всяком случае, эти уровни цен держались до 14.05 Киева, когда СКВ на межбанке возобновила снижение, оказавшись на уровне 26,105/26,130 UAH/USD. К 15.45 доллар сделал еще полшага вниз (26,10/26,13 UAH/USD0.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.
На цифре 26,100/26,125 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 23 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1256 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1256 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 23 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство с пятницы взяло тайм-аут и приостановило компенсировать НДС, лишив рынок гривневой ликвидности, особенно важной во время бюджетного периода.
Во-вторых, регулятор в пятницу разместил свои депосертификаты на общую сумму 24,659 млрд. грн., из которых 17,505 млрд. грн. стоили 14-тидневные бумаги. Участники проекта должны были оплатить покупку 23-го.
Таким образом, к понедельнику на рынке гривневого ресурса обозначилась нехватка средств в нацвалюте.
По состоянию на утро 23-го, подтверждая вышеизложенное, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 апреля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, к понедельнику сузился рынок гривни, лишая игроков инструмента. Кроме того, в дебюте недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.
Во-вторых, игроки продавали лишь необходимую часть СКВ, небезосновательно рассчитывая на непродолжительность текущего укрепления гривни и очень скорое появления на рынке избыточной гривневой ликвидности от Казначейства и Минфина, а также старта сезона репатриации дивидендов.
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков оборотами).