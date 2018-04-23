|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:46
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63398
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3800 раз.
- Подякували: 7204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:00
Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63398
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3800 раз.
- Подякували: 7204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:32
Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63398
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3800 раз.
- Подякували: 7204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:45
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63398
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3800 раз.
- Подякували: 7204 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|