Додано: Вів 24 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,29 коп., на торгах вторника понизился на 5,17 коп., оказавшись на уровне 26,1773 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Уже около 09.56 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,14/26,17, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,20 UAH/USD, оказавшимся по итогам дня максимальным.



С 10.40 было отмечено замедление роста долларовых цен, обосновавшихся на цифре 26,16/26,19 UAH/USD, которую не покидали до самого полудня, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. Со слов очевидцев, рост прекратился без вмешательства НБУ. Во всяком случае, из-за платформы Matching, предусматривающей «анонимность» игроков, было сложно идентифицировать продавца СКВ, остановившего рост.



С 12.15 котировки доллара на межбанке возобновили снижение, упав к 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.10, когда СКВ еще немного просела к цифре 26,135/26,160, а спустя час, на 15.20 покупки доллара вернули ему «бычий» тренд, приподняв его к 26,14/26,17 UAH/USD.



Около 16.00 на межбанке сохранившиеся единичные покупки доллара спекулянтами поэтапно, в несколько приемов, подняли цену СКВ до 26,16/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на межбанке до самого финиша сессии.



На цифре 26,16/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 24 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1773 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,45% с 28,0672 UAH/USD до 26,1773 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 апреля overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство и Минфин продолжали добавлять на рынок безналичную гривню, делая это небольшими порциями, которых, впрочем, хватало, чтобы минимизировать продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.



В-третьих, заметно выросла значимость ожидания пролонгации вернувшегося на межбанк «бычьего» тренда, заставлявшего игроков приобретать СКВ впрок, в расчете на ее дальнейшее подорожание. Это ожидание базировалось на том, что Казначейство еще не завершило компенсацию НДС, и этот «навес» в 4,5 млрд грн. давит на настроения рынка.



В четвертых, если 20-го НБУ изъял с рынка 24,659 млрд. грн., разместив свои депосертификаты, в понедельник этих бумаг было продано лишь на 7,300 млрд. грн.



Порционное «вливание» гривни привело к тому, что по состоянию на утро 24-го, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., индицируя динамичную утилизацию «вливаний».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 апреля выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, со вторника растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, выросла активность покупок доллара «впрок», в расчете на дальнейший его рост.



В-третьих, по известным причинам тема синдрома понедельника (дебют новой недели редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.

