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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327>
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:46

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:00

Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:32

Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:45

К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:23

По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:10

Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.

Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.
Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Наконец, около 13.08 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,14/26,163 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,29 коп., на торгах вторника понизился на 5,17 коп., оказавшись на уровне 26,1773 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Уже около 09.56 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,14/26,17, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,20 UAH/USD, оказавшимся по итогам дня максимальным.

С 10.40 было отмечено замедление роста долларовых цен, обосновавшихся на цифре 26,16/26,19 UAH/USD, которую не покидали до самого полудня, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. Со слов очевидцев, рост прекратился без вмешательства НБУ. Во всяком случае, из-за платформы Matching, предусматривающей «анонимность» игроков, было сложно идентифицировать продавца СКВ, остановившего рост.

С 12.15 котировки доллара на межбанке возобновили снижение, упав к 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.10, когда СКВ еще немного просела к цифре 26,135/26,160, а спустя час, на 15.20 покупки доллара вернули ему «бычий» тренд, приподняв его к 26,14/26,17 UAH/USD.

Около 16.00 на межбанке сохранившиеся единичные покупки доллара спекулянтами поэтапно, в несколько приемов, подняли цену СКВ до 26,16/26,19 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на межбанке до самого финиша сессии.

На цифре 26,16/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 24 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1773 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,45% с 28,0672 UAH/USD до 26,1773 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 24 апреля overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 24 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, Казначейство и Минфин продолжали добавлять на рынок безналичную гривню, делая это небольшими порциями, которых, впрочем, хватало, чтобы минимизировать продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.

Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.

В-третьих, заметно выросла значимость ожидания пролонгации вернувшегося на межбанк «бычьего» тренда, заставлявшего игроков приобретать СКВ впрок, в расчете на ее дальнейшее подорожание. Это ожидание базировалось на том, что Казначейство еще не завершило компенсацию НДС, и этот «навес» в 4,5 млрд грн. давит на настроения рынка.

В четвертых, если 20-го НБУ изъял с рынка 24,659 млрд. грн., разместив свои депосертификаты, в понедельник этих бумаг было продано лишь на 7,300 млрд. грн.

Порционное «вливание» гривни привело к тому, что по состоянию на утро 24-го, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., индицируя динамичную утилизацию «вливаний».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 апреля изрядно, на $99,7 млн., выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, со вторника растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно продать на межбанке.

Во-вторых, выросла активность покупок доллара «впрок», в расчете на дальнейший его рост.

В-третьих, по известным причинам тема синдрома понедельника (дебют новой недели редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.

Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.

По сравнению с понедельником, 23 апреля, во вторник, 24-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $173,0 млн. к отметке $275,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $147,7 млн. к $247,4 млн.

О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка. Судя по всему, во вторник снова «подсуетился» НБУ, разместив свои депосертификаты на изрядную сумму.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:09


Рано (около 10.05 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,23/26,26 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по росту агрессивности на рынке «зеленых быков».

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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:44

Спустя 30 минут, на 10.35 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,25/26,28 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
дядя Caша
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