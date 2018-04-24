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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:14
К 11.06 рост безналичного «американца» сохранился, попутно растянув спред до уровня 26,25/26,29 UAH/USD.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:26
По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,25/26,29 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.
Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , приостановленная на уровне 26,25/26,29 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса. На это указывало снижение более значимых бидов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,50/16,50% к уровню 15,35/16,50% годовых.
Этот снижение пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.
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