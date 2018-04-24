Додано: Сер 25 кві, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 5,17 коп., на торгах среды упал на 9,32 коп., оказавшись на уровне 26,2705 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,25/26,28 UAH/USD.



По состоянию на 11.06 доллар оказался на уровне 26,25/26,29 UAH/USD, который, как стало известно позже, был максимальным по итогам дня. Эти цены оставались действующими до полудня, когда включение в торги системных игроков заморозило восходящую динамику СКВ, а к 12.06 «американец» сузил спред: 26,26/26,28 UAH/USD. На рынке снова период курсовой стабильности, поддерживаемый равновесной торговлей долларом, затянувшийся до 13.55 Киева, когда СКВ инициировала постепенное снижение. Вначале до 26,255/26,280 UAH/USD, а с 14.55 на межбанке мелкие единичные продажи дали старт поэтапной коррекции котировок «американца», затянувшейся до 16.00 и уронившей курс до 26,240/26,265 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.



На цифре 26,240/26,265 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 25 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2705 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,40% с 28,0672 UAH/USD до 26,2705 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 апреля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.



Во—вторых, выросшая гривневая ликвидность заморозила продажи доллара экспортерами ради дефицитной в бюджетный период нацвалюты, «перекосив» межбанк в сторону спроса.



В-третьих, ожидание пролонгации «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара (на компенсации НДС агросектору) вынуждало игроков приобретать СКВ «впрок».



В-четвертых, активизировались покупки доллара спекулянтами в расчете на его дальнейшую перепродажу.



Уместно отметить сдержанную реакцию рынка безналичного доллара на столь значительное ожидаемое расширение гривневой ликвидности. Более того, как оказалось, остатки в нацвалюте на транзитных и корсчетах НБУ по состояние на утро среды даже понизились с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн.



Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.

24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.

Во вторник же регулятор продал своих депосертификатов на 12,503 млрд. грн. Эта сумму была изъята, освободив место на рынке для погашения трехмесячных ОВГЗ.

Следует напомнить, что на текущей неделе стартовал бюджетный период и начались платежи бизнеса в Казну. Все это в комплекте в значительной степени нивелировали негативный эффект для курса нацвалюты от скачка гривневой ликвидности 25 апреля.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, ожидавшие заметный скачок курса доллара в среду игроки скупились накануне.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» стал более выраженным (накануне СКВ прибавила 5,17 коп., нынче ее курс вырос на 9,32 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на ожидаемый скачок объема гривни, фактически гривневый ресурс остался на уровне предыдущего дня стараниями превентивных изъятий с рынка Минфином и НБУ, лишая спекулянтов значительной части «инструмента».



В-третьих, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара (например, на компенсации НДС агросектору), экспортеры «придерживали» валюту, ограничиваясь минимумами ее «обязательных» продаж.

