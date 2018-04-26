Додано: Чет 26 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,32 коп., на торгах четверга укрепился на 4,05 коп., оказавшись на уровне 26,2300 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя 25 минут, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на уровне 26,24/26,26 UAH/USD.

С 10.47 СКВ возобновила путь вниз, подешевев до 26,23/26,25, а через 20 минут оказалась уже на отметке 26,21/26,23 UAH/USD, не покидая ее до 14.55 Киева.

Не исключено, что «заморозка» цены «американца» на этой цифре произошла не без участия регулятора, «анонимно» выкупившим долларовые «излишки» по технологии Matching. В контексте анонсированного ранее намерения НБУ ежедневно пополнять свои резервы с межбанка на $10,0 млн., присутствие Институтской 26-го на торгах вполне реально.



С 14.55 на пустеющем межбанке мелкие единичные продажи возобновили поэтапную коррекцию «американца», затянувшуюся до самого финиша сессии.



На цифре 26,18/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 26 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2300 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,55% с 28,0672 UAH/USD до 26,2300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой (50%) продавалась на межбанке, формируя преобладание предложения.



Во-вторых, судя по всему, получив от Минфина несколько миллиардов гривен в рамках погашения трехмесячных ОВГЗ, нерезиденты большей частью «воздержались» от конвертации их части в СКВ для репатриацию на родину, создавая дополнительный «перекос» рынка в сторону оферов доллара.



В-третьих, в коррекции доллара 26-го сыграл свою роль психологический фактор – захватившие с открытия межбанк «зеленые медведи» стимулировали продажи участниками, опасавшимися дальнейшей коррекции курса и потерь по этой причине и прекратившими «придерживать» доллар.



В-четвертых, динамика средневзвешенного курса доллара (25-го он вырос на 9,32 коп., а в четверг просел на 4,05 коп.), сопровождаясь выросшей ликвидностью торгов, дает основание считать последнюю коррекцию СКВ следствием фиксации прибыли. Игроки продавали приобретенную еще во вторник валюту по более высокой, чем 24-го, цене.



Предполагаемая выше «заморозка» гривневых средств «варягами» без движения отчасти подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн. Возможно, в этом «привесе» часть компенсации НДС нашему агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 апреля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» сменился «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, рынок безналичной СКВ стал более сбалансированным, умерив курсовую динамику (если 25-го доллар вырос на 9,32 коп., нынче его коррекция составила 4,05 коп.)

