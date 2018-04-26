Додано: Чет 26 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,32 коп., на торгах четверга укрепился на 4,05 коп., оказавшись на уровне 26,2300 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя 25 минут, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на уровне 26,24/26,26 UAH/USD.

С 10.47 СКВ возобновила путь вниз, подешевев до 26,23/26,25, а через 20 минут оказалась уже на отметке 26,21/26,23 UAH/USD, не покидая ее до 14.55 Киева.

Не исключено, что «заморозка» цены «американца» на этой цифре произошла не без участия регулятора, «анонимно» выкупившим долларовые «излишки» по технологии Matching. В контексте анонсированного ранее намерения НБУ ежедневно пополнять свои резервы с межбанка на $10,0 млн., присутствие Институтской 26-го на торгах вполне реально.



С 14.55 на пустеющем межбанке мелкие единичные продажи возобновили поэтапную коррекцию «американца», затянувшуюся до самого финиша сессии.



На цифре 26,18/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 26 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2300 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,55% с 28,0672 UAH/USD до 26,2300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой (50%) продавалась на межбанке, формируя преобладание предложения.



Во-вторых, судя по всему, получив от Минфина несколько миллиардов гривен в рамках погашения трехмесячных ОВГЗ, нерезиденты большей частью «воздержались» от конвертации их части в СКВ для репатриацию на родину, создавая дополнительный «перекос» рынка в сторону оферов доллара.



В-третьих, в коррекции доллара 26-го сыграл свою роль психологический фактор – захватившие с открытия межбанк «зеленые медведи» стимулировали продажи участниками, опасавшимися дальнейшей коррекции курса и потерь по этой причине и прекратившими «придерживать» доллар, который, кстати, отказывались покупать, экономя гривню для платежей в Казну, сроки которых истекают в пятницу.



В-четвертых, динамика средневзвешенного курса доллара (25-го он вырос на 9,32 коп., а в четверг просел на 4,05 коп.), сопровождаясь выросшей ликвидностью торгов, дает основание считать последнюю коррекцию СКВ следствием фиксации прибыли. Игроки продавали приобретенную еще во вторник валюту по более высокой, чем 24-го, цене.



Предполагаемая выше «заморозка» гривневых средств «варягами» без движения отчасти подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн. Возможно, в этом «привесе» часть компенсации НДС нашему агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 апреля повысились на $26,2 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» сменился «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, рынок безналичной СКВ стал более сбалансированным, умерив курсовую динамику (если 25-го доллар вырос на 9,32 коп., нынче его коррекция составила 4,05 коп.)



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 26 апреля, в четверг, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $236,8 млн. к отметке $258,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $200,3 млн. к $226,2 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



