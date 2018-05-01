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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:14

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:27

Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:47

Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:03

Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:11

К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.
дядя Caша
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