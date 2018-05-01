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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:14
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:27
Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:47
Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:03
Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:11
К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:49
Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:18
К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50
Наконец, около 12.50 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,13/26,15 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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