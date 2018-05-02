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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:14
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:27
Ситуативное преобладание отложенного за длинные выходные в Украине предложения СКВ понизило курс доллара около 10.25 Киева на межбанке до 26,15/26,18 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:47
Несколько замедлив коррекцию, котировки доллара на торгах межбанка к 10.42 понизились к 26,14/26,16 UAH/USD. На моменте ликвидность состоявшихся сделок оставляет желать лучшего.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:03
Спустя 15 минут, на 10.57 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели растянуть спред до отметки 26,13/26,17 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:11
К 11.11 котировки безналичного «американца», возобновив коррекцию, упали к 26,13/26,15 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:49
Появление на рынке системных игроков не принесло на межбанк новых веяний – цена доллара по состоянию на 11.46 не тронулась с отметки 26,13/26,15 UAH/USD.
Дополуденная низколиквидная коррекция безналичного доллара на межбанке , остановленная около 11.11 Киева, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,25% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:18
К 12.16 котировки «зеленой» СКВ на межбанке не претерпели изменений, оставшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:50
Наконец, около 12.50 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,13/26,15 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 3,43 коп., на торгах среды укрепился на 4,06 коп., оказавшись на уровне 26,1551 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 мая с уровней предыдущего закрытия 26,21/26,24 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 15 минут, сохранив скорость коррекции, доллар упал к 26,15/26,18 UAH/USD.
На этом темп снижения начал падать, и около 10.40 СКВ оказалась на цифре 26,14/26,16, а спустя 15 минут, к 10.55, доллар, растянув спред, находился уже на уровне 26,13/26,17 UAH/USD.
С выходом на рынок системных игроков пара доллар-гривня консолидировалась около 11.11 на цифре 26,13/26,15 UAH/USD, которую не покидала до перерыва на обед, 12.50 Киева.
С 13.00 котировки СКВ инициировали рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, где пребывали в течение часа, пролонгировав рост с 14.00, поднявшись в указанное время до 26,15/26,17 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,15/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 02 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1551 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1551 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 02 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 02 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, в течение длинных выходных накопилось отложенное за эти дни предложение валютной выручки экспортеров, часть которых следовало обязательно реализовать на межбанке.
Во-вторых, регулятор 27 апреля разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 33,741 млрд. грн., изъяв ее с рынка. Заметим, что расчеты за эти бумаги были отложены до 02 мая.
В-третьих, на рынке отсутствовал агрессивный спрос на доллар со стороны импортеров, которые, полагаю, рассчитывали на более заметное снижение цен СКВ.
Некоторая «заморозка» гривневой ликвидности (предположительно, из-за пассивности импортеров, нерезидентов и финиша бюджетного периода) индицировалась ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 719,8 млн. грн. к отметке 50 901,7 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 мая заметно, на $81,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, часть игроков, как и в предыдущие годы, все еще не вернулась к активной «валютной жизни» с майских праздников. Это касается и клиентов профильных департаментов коммбанков.
Во-вторых, как мы указали выше, 02 мая были очень пассивными нерезиденты, получившие «на руки» миллиарды гривень погашения 3-месячных ОВГЗ и импортеры, всерьез рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.
В-третьих, на межбанке отсутствовала активная продажа СКВ экспортерами ради гривни - они ограничились «обязательным минимумом».
Покупка регулятором «дежурных» $10,0 млн. в свои «закрома» стала рутиной, перестав волновать участников торгов.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 27 апреля, в среду, 02 мая общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $249,8 млн. к отметке $154,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $220,4 млн. к $138,5 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:29
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и начала «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной пролонгации ревальвационного процесса в гривне.
Рано (около 10.18 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,17/26,20 UAH/USD.
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