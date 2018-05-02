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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:29
К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:46
Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
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дядя Caша
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- Подякував: 3812 раз.
- Подякували: 7216 раз.
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