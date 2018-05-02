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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:29
К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:46
Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11
По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:29
Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.
Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:14
К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
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