RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:29

К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:46

Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:29

Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.

Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:14

К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:56

Наконец, около 12.54 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,185/26,195 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, понизив натиск своего спроса.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63598
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3813 раз.
Подякували: 7216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 327328329330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2682)
03.05.2018 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.