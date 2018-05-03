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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:29

К 10.26 «зеленые быки» на межбанке умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,15/26,18 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:46

Около 10.45 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

По состоянию на 11.07 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный, предположительно, покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,17/26,19 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:29

Спустя 20 минут, на 11.27 цена безналичного «американца» на межбанке немного выросла (26,175/26,195 UAH/USD), индицируя некоторый перевес «варягов», приобретавших валюту для репатриации ее на родину.

Дополуденное противостояние покупок СКВ «варягами» и обязательных продаж доллара экспортерами сопровождалось признаками снижения ликвидности на рынке гривневого ресурса. На это указывал рост оферов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает «в согласии» с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:14

К 12.00 котировки безналичного «американца», продолжая рост, поднялись к 26,19/26,21 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:56

Наконец, около 12.54 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,185/26,195 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, понизив натиск своего спроса.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 4,06 коп., на торгах четверга понизился на 3,64 коп., оказавшись на уровне 26,1915 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 мая с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,17 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,17/26,20, а спустя 10 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,15/26,18 UAH/USD. Полагаю, на рынке произошла первая заметная продажа поступившей из-за рубежа партии СКВ экспортерами.
С 10.40 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок нерезидентов: 26,17/26,19 UAH/USD.
В течение 50 минут, до 11.30 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

С 11.30 покупок стало больше, и цена СКВ поднялась к 26,175/26,195, а спустя полчаса, до 26,19/26,21 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 12.53 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,185/26,195 UAH/USD.
С 13.00 до 15.15 Киева на межбанке действовали более высокие цены - 26,195/26,220 UAH/USD.
После 15.15 на межбанке доллар сделал еще шаг вверх: 26,200/26,225, а спустя час, до 26,20/26,23 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,20/26,23 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 03 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1915 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1915 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 03 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 03 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, на финише апреля Минфин погасил трехмесячные ОВГЗ, иностранные держатели которых получили «на руки» несколько миллиардов гривен. Они не стали торопиться конвертировать гривню в СКВ, дождавшись, когда в результате затянувшейся с 26 апреля по 02 мая коррекции доллар потеряет по средневзвешенному курсу 11,54 коп., и вышли с покупками 03 мая.

Во-вторых, рост курса доллара в четверг «приветствовался» экспортерами, у которых был рост притока выручки из-за рубежа. Они не спешили с продажами, пока цена СКВ не достигнет максимума.

В-третьих, не будем преувеличивать интегрированность украинского рынка в мировые финансы, но свою роль могло сыграть заметное укрепление доллара на мировом рынке forex в последнюю неделю.

Смена тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне заметного оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 03 мая упали с уровня 50 901,7 млн. грн. к отметке 47 686,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 мая заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рост ликвидности обеспечили «варяги», активно скупавшие СКВ для репатриации на родину.

Во-вторых, спрос со стороны нерезидентов находил предложение от экспортеров, продававших 50% выручки.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:41

Re: Межбанк - актуальная информация

дядя Caша, доллар покупать или нет? Не могу понять, одни говорят что к декабрю будет по 29,5 как "заложено в бюджете", другие что летом будет по 25....
Grymm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:12

  Grymm написав:дядя Caша, доллар покупать или нет? Не могу понять, одни говорят что к декабрю будет по 29,5 как "заложено в бюджете", другие что летом будет по 25....


Если есть гривневые излишки, почему бы не разнообразить свой валютный инвестиционный портфель, прикупив СКВ на локальном снижении ее курса?

US
дядя Caша
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