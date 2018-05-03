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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:18

Рано (около 10.17 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:31

К 10.30 «зеленые быки» на межбанке немного умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,24/26,29 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05

Около 11.03 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. На рынке снова правят бал репатриирующие дивиденды нерезиденты. Некоторые участники торгов подозревают участие в сессии регулятора, пополняющего свои резервы «анонимно», по технологии Matching.
дядя Caша
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