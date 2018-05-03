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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:18

Рано (около 10.17 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:31

К 10.30 «зеленые быки» на межбанке немного умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,24/26,29 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05

Около 11.03 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. На рынке снова правят бал репатриирующие дивиденды нерезиденты. Некоторые участники торгов подозревают участие в сессии регулятора, пополняющего свои резервы «анонимно», по технологии Matching.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:45

По состоянию на 11.43 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,30/26,33 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.

Дополуденное «зеленое» ралли, спровоцированное активными покупками СКВ нерезидентами, которыеб не считаясь с заметным ростом действующих цен, продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,25/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает «в относительном согласии» с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:21

К 12.17 на затихший было валютный межбанк подтянулась очередная партия «оголодавших» «варягов». Которые своим спросом подняли действующую цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:54

Наконец, около 12.52 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,32/26,35 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, немного понизив натиск своего спроса.
дядя Caша
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  #<1 ... 328329330331
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