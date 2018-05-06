Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:16

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,64 коп., на торгах пятницы упал на 11,40 коп., оказавшись на уровне 26,3055 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 мая с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.17 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,25/26,30, а спустя 8 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,24/26,29 UAH/USD.



С 11.00 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок СКВ нерезидентами, которые продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов: 26,30/26,33 UAH/USD.

В течение 80 минут, до 12.20 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,30/26,33 UAH/USD.

С указанного часа на межбанке появилась новая партия «варягов», которые своими покупками подняли цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.51 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,32/26,35 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.15 Киева, немного понизившись в указанный час до 26,310/26,345 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,310/26,345 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 04 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3055 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3055 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу была пролонгирована скупка доллара нерезидентами в рамках сезона репатриации дивидендов.



Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, 04-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, уверовав в продолжительность «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, экспортеры начали «придерживать» валюту, формируя дополнительный «перекос» межбанка в сторону спроса.



В-четвертых, со слов некоторых игроков, НБУ приобретал на рынке СКВ «анонимно», в рамках технологии Matching, но достоверность информации вызывает сомнения.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне пролонгации оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 04 мая понизились с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.



Во-первых, заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, пик сезона репатриации дивидендов рынок миновал.



В-третьих, более выраженный «бычий» тренд (если накануне доллар вырос на 3,64 коп., нынче его рост составил 11,40 коп.), как известно, снижает ликвидность рынка.



В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 03 мая, в пятницу, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $253,2 млн. к отметке $227,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $210,3 млн. к $185,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.