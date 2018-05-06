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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:18
Рано (около 10.17 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара выросли, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:31
К 10.30 «зеленые быки» на межбанке немного умерили свой пыл, и котировки «американца» консолидировались на цифре 26,24/26,29 UAH/USD.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05
Около 11.03 безналичный «американец» возобновил свое движение вверх, оказавшись на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. На рынке снова правят бал репатриирующие дивиденды нерезиденты. Некоторые участники торгов подозревают участие в сессии регулятора, пополняющего свои резервы «анонимно», по технологии Matching.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:45
По состоянию на 11.43 котировки доллара на межбанке остановили рост, вызванный покупками нерезидентов, СКВ замерла на цифре 26,30/26,33 UAH/USD. Вероятно, рост был остановлен появлением на межбанке системных игроков с продажами обязательной части валюты.
Дополуденное «зеленое» ралли, спровоцированное активными покупками СКВ нерезидентами, которыеб не считаясь с заметным ростом действующих цен, продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,25/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает «в относительном согласии» с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:21
К 12.17 на затихший было валютный межбанк подтянулась очередная партия «оголодавших» «варягов». Которые своим спросом подняли действующую цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD. Нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ростом ее цен.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:54
Наконец, около 12.52 Киева котировки доллара на межбанке , немного понизившись, замерли на цифре 26,32/26,35 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по всему, «варяги» успели к этому часу скупиться, немного понизив натиск своего спроса.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:16
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,64 коп., на торгах пятницы упал на 11,40 коп., оказавшись на уровне 26,3055 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 мая с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.17 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,25/26,30, а спустя 8 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,24/26,29 UAH/USD.
С 11.00 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок СКВ нерезидентами, которые продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов: 26,30/26,33 UAH/USD.
В течение 80 минут, до 12.20 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,30/26,33 UAH/USD.
С указанного часа на межбанке появилась новая партия «варягов», которые своими покупками подняли цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD.
На обеденный перерыв около 12.51 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,32/26,35 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.15 Киева, немного понизившись в указанный час до 26,310/26,345 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,310/26,345 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 04 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3055 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3055 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 04 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 04 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, в пятницу была пролонгирована скупка доллара нерезидентами в рамках сезона репатриации дивидендов.
Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, 04-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.
В-третьих, уверовав в продолжительность «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, экспортеры начали «придерживать» валюту, формируя дополнительный «перекос» межбанка в сторону спроса.
В-четвертых, со слов некоторых игроков, НБУ приобретал на рынке СКВ «анонимно», в рамках технологии Matching, но достоверность информации вызывает сомнения.
Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне пролонгации оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 04 мая понизились с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.
Во-первых, заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, пик сезона репатриации дивидендов рынок миновал.
В-третьих, более выраженный «бычий» тренд (если накануне доллар вырос на 3,64 коп., нынче его рост составил 11,40 коп.), как известно, снижает ликвидность рынка.
В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 03 мая, в пятницу, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $253,2 млн. к отметке $227,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $210,3 млн. к $185,0 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:18
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.
Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.
Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48
К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.
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