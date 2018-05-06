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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.

Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04

К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.
дядя Caша
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