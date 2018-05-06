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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20
К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04
К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:49
По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16
Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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