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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.

Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.

Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04

К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:49

По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16

Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.

С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.

Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.
Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.
Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.

Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.

В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.

Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.

В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор довольно активно принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.
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