Додано: Пон 07 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.



С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.



Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.

Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.

Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.



Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились на $18,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.



Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.



В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор, предположительно, принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 04 мая, в понедельник, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $227,4 млн. к отметке $234,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,0 млн. к $203,4 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.



