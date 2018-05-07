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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20
К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.
Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:04
К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:49
По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16
Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 11,40 коп., на торгах понедельника укрепился на 1,53 коп., оказавшись на уровне 26,2902 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 мая с уровней предыдущего закрытия 26,210/26,245 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.13 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,30/26,34, а спустя 30 минут, сохранив темп роста, доллар повысился к 26,32/26,35 UAH/USD.
С 11.00 рынок доллара на межбанке сменил тренд, инициировав снижение, оказавшись на уровне 26,27/26,29 UAH/USD, который не покидал по сути до полудня, продемонстрировав около 12.00 очевидное замедление коррекции и консолидировавшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Очевидцы уверяют, что заморозка цен «американца» на этой цифре 12.45 Киева – следствие выхода на рынок НБУ, анонимно скупавшего СКВ с платформы Matching.
Очевидно в указанный час регулятор ушел на обед, поскольку цена СКВ возобновила снижение, упав до 26,255/26,275 UAH/USD. На этой цифре межбанк и его участники ушли на обеденный перерыв около 13.13, а цена доллара оставалась действующей до 13.40, пролонгировав с этого часа снижение до 26,250/26,275, а спустя 1,5 часа, с 15.20 Киева единичными продажами «американец» поэтапно уронили к 26,23/26,26 UAH/USD в течение часа.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,23/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 07 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2902 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,33% с 28,0672 UAH/USD до 26,2902 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 мая, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, регулятор заблаговременно принял необходимые меры, чтобы на торгах 07-го не терять СКВ из резервов на долларовые интервенции.
Прежде всего, регулятор в пятницу разместил изрядный (на 40,427 млрд. грн.), объем своих депозитных сертификатов, среди которых были двухнедельные на сумму 24,608 млрд. грн.). НБУ повторил свою операцию в субботу, продав «короткие» депосертификаты overnight на 20 073 млн. грн., причем расчеты по ним должны состояться 07-го, внося свою лепту в понижательный тренд гривневой ликвидности.
Последнее подтвердилось падение объема остатков в нацвалюте с пятницы по понедельник с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 40 488,9 млн. грн., минимального значения индикатора с 09 февраля текущего года.
Во-вторых, несмотря на рабочую субботу, НБУ отменил торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты 04-го в этот день, избежав заметного обострения дефицита СКВ на торгах понедельника и обеспечив появление на них части экспортной выручки, упавшей на счета экспортеров 04-го.
В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами приказал долго жить, убрав с рынка заметную часть покупателей СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 мая повысились на $18,4 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным. Если в пятницу СКВ укрепилась на 11,40 коп., нынче ее потери составили 1,53 коп.
Во-вторых, «медвежий» тренд» рынка, как известно, увеличивает обороты.
В-третьих, в отличие от пятничной сессии, 07-го регулятор, предположительно, принимал участие в торгах, внося свою лепту в общий рост ликвидности.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 04 мая, в понедельник, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $227,4 млн. к отметке $234,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,0 млн. к $203,4 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:02
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного продолжения ревальвационного процесса в гривне.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:13
Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,19/26,24 UAH/USD.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:33
К 10.30 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD по более значимым бидам. «Пока рано говорить о радикальной смене настроения»- предположил наш консультант.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:00
По состоянию на 10.58 Киева сохранившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на прежнем уровне - 26,20/26,23 UAH/USD.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:14
Дополуденная попытка роста долларовых цен на межбанке. Остановленная появившимися оферами СКВ сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,50/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
Сохранение тренда на сжатие гривневой ликвидности (закручивание монетарных гаек) стало следствием состоявшегося накануне размещение НБУ своих «коротких» (overnight) депозитных сертификатов на сумму 17 624 млрд. грн.
Меж тем, к 11.13 котировки доллара на межбанке , возобновив снижение, оказались на цифре 26,18/26,21 UAH/USD.
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