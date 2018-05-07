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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:30

К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:53

На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:28

К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.
дядя Caша
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