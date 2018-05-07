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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:30
К 11.27 на межбанке очередная смена тренда – цена «американца» появившимися покупками (предположительно, не без участия регулятора) подскочила к 26,21/26,24 UAH/USD.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:53
На 11.48 котировки безналичного доллара, снизив темп роста, консолидировались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. Наш консультант склоняется к мысли, что в этой смене тренда с «медвежьего» на «бычий» больше «виноваты» нерезиденты. Во всяком случае, на это указывает активность их покупок.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:28
К 12.24 на валютном межбанка остановка долларового отскока на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Установившаяся стабильность все-таки заставляет нас в большей степени «подозревать» регулятор, как главную «силу», остановившую коррекцию «американца» гривневыми интервенциями в рамках «технологии» Matching.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:36
К 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне несколько откатившегося в цене «американца» - 26,22/26,24 UAH/USD.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:49
Наконец, около 12.49 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,22/26,24 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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