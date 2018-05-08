Додано: Вів 08 тра, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 1,53 коп., на торгах вторника укрепился на 7,12 коп., оказавшись на уровне 26,2190 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 мая с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,24, а спустя 20 минут, потеряв темп снижения, доллар сузил спред к 26,21/26,24 UAH/USD.



С 10.35 рынок доллара на межбанке вошел в полосу относительной, не покидая до 11.00 уровня 26,20/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, а затем возобновил коррекцию, упав около 11.12 Киева до цифры 26,18/26,21 UAH/USD.

Очевидно этот провал привлек внимание регулятора и нерезидентов, которые совместно инициировали выкуп этих низов, вернув цену доллара по состоянию на 11.25 к отметке 26,21/26,24, а спустя 20 минут к 26,22/26,25 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.30, ограничившись с указанного часа сужением спреда (26,22/26,24 UAH/USD). На фоне этих цен и снижения торговой активности межбанк ушел на обеденный перерыв около 12.45.



После 13.00 на межбанке рабочими были котировки 26,22/26,25 UAH/USD, которые «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии, лишь около 15.50 приподняв биды до 26,225/26,250 UAH/USD.



На цифре 26,225/26,250 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 08 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2190 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 мая overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, регулятор сохранит курс на ужесточение монетарных показателей, изымая с рынка гривневую ликвидность. В частности, разместил 07-го свои «короткие» («overnight) депозитные сертификаты на сумму 17,624 млрд. грн.



Во-вторых, за исключение нерезидентов и НБУ, на межбанке иных системных покупателей, по сути, не было.



О том, что тренд на сжатие гривневой ликвидности стал хитом первой декады мая, свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро вторника с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., минимума индикатора с 09 февраля текущего года.



В-третьих, как всегда по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 мая едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, курсовая динамика рынка доллара стал более выраженной – если накануне СКВ потерял 1,53 коп., нынче доллар упал на 7,12 коп. Это не очень нравится игрокам, предпочитающим более сбалансированный рынок.



Во-вторых, несмотря на усилия НБУ и «варягов», выкупавших долларовые «излишки», средневзвешенная цена «американца» заметно понизилась, сдерживая продажи экспортеров по невыгодному для них курсу.



В-третьих, перед праздничными выходными сессия межбанка длится на час короче.