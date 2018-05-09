Додано: Вів 08 тра, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 1,53 коп., на торгах вторника укрепился на 7,12 коп., оказавшись на уровне 26,2190 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 мая с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,24, а спустя 20 минут, потеряв темп снижения, доллар сузил спред к 26,21/26,24 UAH/USD.



С 10.35 рынок доллара на межбанке вошел в полосу относительной, не покидая до 11.00 уровня 26,20/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, а затем возобновил коррекцию, упав около 11.12 Киева до цифры 26,18/26,21 UAH/USD.

Очевидно этот провал привлек внимание регулятора и нерезидентов, которые совместно инициировали выкуп этих низов, вернув цену доллара по состоянию на 11.25 к отметке 26,21/26,24, а спустя 20 минут к 26,22/26,25 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.30, ограничившись с указанного часа сужением спреда (26,22/26,24 UAH/USD). На фоне этих цен и снижения торговой активности межбанк ушел на обеденный перерыв около 12.45.



После 13.00 на межбанке рабочими были котировки 26,22/26,25 UAH/USD, которые «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии, лишь около 15.50 приподняв биды до 26,225/26,250 UAH/USD.



На цифре 26,225/26,250 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 08 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2190 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 мая overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, регулятор сохранит курс на ужесточение монетарных показателей, изымая с рынка гривневую ликвидность. В частности, разместил 07-го свои «короткие» («overnight) депозитные сертификаты на сумму 17,624 млрд. грн.



Во-вторых, за исключение нерезидентов и НБУ, на межбанке иных системных покупателей, по сути, не было.



О том, что тренд на сжатие гривневой ликвидности стал хитом первой декады мая, свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро вторника с уровня 40 488,9 млн. грн. к отметке 38 893,7 млн. грн., минимума индикатора с 09 февраля текущего года.



В-третьих, как всегда по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 мая едва заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, «медвежий» тренд рынка доллара стал более выраженным – если накануне СКВ потерял 1,53 коп., нынче доллар упал на 7,12 коп. Это способствует активизации рынка.



Во-вторых, несмотря на усилия НБУ и «варягов», выкупавших долларовые «излишки», средневзвешенная цена «американца» заметно понизилась, заставляя экспортеров торопиться, сливая СКВ даже по невыгодному для них курсу.



Анонсированное выше незначительное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 07 мая, во вторник, 08-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $234,6 млн. к отметке $241,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», повысившись с $203,4 млн. к $203,8 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

