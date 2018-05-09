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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:17
По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 11:26
Меж тем, к 12.22 котировки доллара на межбанке , ограничившись расширением спреда, консолидировались на отметке 26,17/26,19 UAH/USD.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43
На 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне не изменившихся цен «американца» - 26,17/26,19 UAH/USD.
Наконец, около 13.30 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,17/26,19 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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