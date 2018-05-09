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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:17
По состоянию на 11.16 Киева установившееся равновесие покупок и продаж удержало цены на безналичный доллар на межбанке на уровне - 26,18/26,19 UAH/USD, сузив спред.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали просевшие по более значимым бидам с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 11:26
Меж тем, к 12.22 котировки доллара на межбанке , ограничившись расширением спреда, консолидировались на отметке 26,17/26,19 UAH/USD.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:43
На 12.34 торговая активность на межбанке , по сути, сошла на нет на фоне не изменившихся цен «американца» - 26,17/26,19 UAH/USD.
Наконец, около 13.30 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,17/26,19 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 7,12 коп., на торгах четверга укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1922 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 мая с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,22, а спустя 30 минут, сохранив темп снижения, доллар упал до 26,18/26,20 UAH/USD.
С 10.58 до перерыва на обед (13.20 Киева) пара доллар-гривня на межбанке пребывала в пределах 26,17-18/26,19 UAH/USD. А цена 26,17/26,19 UAH/USD оставалась действующей до 14.20 Киева, сделав в указанный час полшага вниз по более значимым бидам (26,165/26,190 UAH/USD).
Эти котировки 26,165/26,190 UAH/USD «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.
На цифре 26,165/26,190 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 10 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2190 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.
Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.
Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых наверное еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.
В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.
О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.
Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.
В-третьих, из-за сохранения снижения курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»
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