Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 2,68 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,58 коп., оказавшись на уровне 26,1980 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 мая с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,15/26,18, но спустя 5 минут, пережив радикальную смену тренда с «медвежьего» на «бычий», доллар вырос до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти уровни доллар не покидал до 10.50, инициировав с этого часа коррекцию на появившихся на межбанке продажах СКВ.

По состоянию на 11.09 доллар упал к 26,18/26,20, а спустя час уже находился на цифре 26,17/26,19 UAH/USD.



С 12.36 возобновился рост «американца», поднявшегося до 26,18/26,20 UAH/USD.

Около 13.20, сохранив плавное подорожание, доллар приподнялся к 26,185/26,210, а спустя полтора часа, на 14.50 Киева, отметился на цифре 26,19/26,21 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов.



На цифре 26,19/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 11 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1980 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,1990 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на транзитных и коррсчетах НБУ накопился изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте на утро пятницы выросли с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн.), провоцируя держателей этой нацвалюты на локальные покупки СКВ.



Во-вторых, к приобретению безналичного доллара подталкивал и достигнутый на четверг его локальный минимум (с 04 мая средневзвешенный кус «американца» упал с уровня 26,3055 к отметке 26,1922 UAH/USD).



В-третьих, все участники межбанка ожидают на следующей неделе заметный рост гривневой ликвидности из-за погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ во вторник, в результате чего на рынке появится 1,0 млрд. грн., которые наверняка частью окажутся на межбанке. Поэтому 11-го некоторые игроки начали скупаться пораньше, не дожидаясь ажитаций.



В-четвертых, перед выходными часть игроков входит в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 мая заметно, на $84,3 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос объем гривневого инструмента, дав возможность спекулянтам играть на повышение.



Во-вторых, экспортеры, воспользовавшись утренним ценовым отскоком, успели продать много «обязательного минимума» части внешнеторговой выручки.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если накануне СКВ упала в цене на 2,68 коп., нынче ее «привес» составил всего лишь 0,58 коп.).



Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 10 мая, в пятницу, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $166,5 млн. к отметке $260,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $136,5 млн. к $220,8 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.

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