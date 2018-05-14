Додано: Пон 14 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,58 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1712 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию, СКВ понизилась до 26,15/26,18 UAH/USD.



К 10.20 доллар, заметлив темпо коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева, ограничившись в указанный час сужением спреда до 26,155/26,165 UAH/USD. Установившееся равновесие спроса и предложения доллара дало возможность игрокам сузить маржу безналичного «американца».



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.08 Киева на не изменившихся ценах СКВ - 26,155/26,165 UAH/USD, а с 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на межбанке единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.



На цифре 26,17/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,1712 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с понедельника стартовал бюджетный период. До 20 мая бизнесу надо совершить платежи в Казну, для которых потребуется заметное количество гривни. Это охлаждает интерес к доллару.



Во-вторых, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на сумму 21,922 млн. грн., из которых наиболее значимый для межбанка интерес представляют бумаги со сроком обращения 14 дней на сумму 18,925 млрд. грн.

Согласно «технологии» этого сегмента рынка, покупателям сертификатов НБУ надо уплатить за них регулятору 14 мая.



Таким образом, на фоне стартовавшего бюджетного периода НБУ изымает с рынка гривневую ликвидность, вынуждая держателей доллара продавать его на межбанке ради становящейся дефицитом гривни.



Интересно отметить, что эта обостряющаяся, судя по всему, нехватка безналичной гривни сопровождалась дальнейшим ростом «навеса» в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн.

Поскольку эти данные на утро понедельника, вряд ли к пику торгов межбанка там сохранилась эта астрономическая сумма, значительная часть которой перекочевала на Институтскую. Последнее подтверждается ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,25/16,75% годовых.



В-третьих, на валютном рынке сохранился переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, устраняя тамошний дефицит СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 мая заметно понизились повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в дебюте и в конце недели падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, игроки 14-го вели себя на межбанке сдержанно, из-за смещения интереса к бюджетному периоду. Кроме того, участники межбанка наверняка рассчитывали на появление на рынке заметной (до 1,0 млрд. грн.) порции гривневой ликвидности, источником которой станет погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ 15 мая. Очевидно, под него часть экспортеров и придерживала СКВ, не продавая ее на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом».



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами).

