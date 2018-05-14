Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:20
Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 2,68 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,58 коп., оказавшись на уровне 26,1980 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 мая с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,15/26,18, но спустя 5 минут, пережив радикальную смену тренда с «медвежьего» на «бычий», доллар вырос до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти уровни доллар не покидал до 10.50, инициировав с этого часа коррекцию на появившихся на межбанке продажах СКВ.
По состоянию на 11.09 доллар упал к 26,18/26,20, а спустя час уже находился на цифре 26,17/26,19 UAH/USD.
С 12.36 возобновился рост «американца», поднявшегося до 26,18/26,20 UAH/USD.
Около 13.20, сохранив плавное подорожание, доллар приподнялся к 26,185/26,210, а спустя полтора часа, на 14.50 Киева, отметился на цифре 26,19/26,21 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов.
На цифре 26,19/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 11 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1980 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,66% с 28,0672 UAH/USD до 26,1980 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 11 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 11 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на транзитных и коррсчетах НБУ накопился изрядный гривневый «навес» (остатки в нацвалюте на утро пятницы выросли с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн.), провоцируя держателей этой нацвалюты на локальные покупки СКВ.
Во-вторых, к приобретению безналичного доллара подталкивал и достигнутый на четверг его локальный минимум (с 04 мая средневзвешенный кус «американца» упал с уровня 26,3055 к отметке 26,1922 UAH/USD).
В-третьих, все участники межбанка ожидают на следующей неделе заметный рост гривневой ликвидности из-за погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ во вторник, в результате чего на рынке появится 1,0 млрд. грн., которые наверняка частью окажутся на межбанке. Поэтому 11-го некоторые игроки начали скупаться пораньше, не дожидаясь ажитаций.
В-четвертых, перед выходными часть игроков входит в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 мая заметно, на $84,3 млн., повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос объем гривневого инструмента, дав возможность спекулянтам играть на повышение.
Во-вторых, экспортеры, воспользовавшись утренним ценовым отскоком, успели продать много «обязательного минимума» части внешнеторговой выручки.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если накануне СКВ упала в цене на 2,68 коп., нынче ее «привес» составил всего лишь 0,58 коп.).
Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 10 мая, в пятницу, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $166,5 млн. к отметке $260,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $136,5 млн. к $220,8 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:54
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:07
Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:16
Спустя 5 минут, к 10.11 на межбанке цена доллара сделала еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:22
По состоянию на 10.20 коррекция «американца», потеряв темп, понизила цену СКВ до 26,15/26,17 UAH/USD.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:09
Эти уровни цен (26,15/26,17 UAH/USD) оставались действующими до 11.03 Киева, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.
Дополуденная попытка коррекции долларовых цен на межбанке, остановленная около 10.20 Киева, признаками расширения гривневой ликвидности, на которые указывали понизившиеся по более значимым бидам с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ. Однако, мы не исключаем, что часть этого выросшего гривневого «навеса» растает, а гривня уйдет в НБУ в виде расчетов за приобретенные банками в пятницу депозитные сертификаты Нацбанка на сумму 21,922 млрд. грн. Полагаю, особый интерес в контексте скорого начала бюджетного периода представляют 14-тидневные бумаги НБУ, который Институтская разместила на 18,925 млрд. грн.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:24
По состоянию на 12.15 Киева безналичный доллар на «скучных» (характеристика нашего консультанта) торгах межбанка сузил спред до 26,155/26,165 UAH/USD на фоне позволившего ему это сделать равновесия покупок и продаж.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:12
Наконец, около 13.10 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,155/26,165 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,58 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1712 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию, СКВ понизилась до 26,15/26,18 UAH/USD.
К 10.20 доллар, заметлив темпо коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева, ограничившись в указанный час сужением спреда до 26,155/26,165 UAH/USD. Установившееся равновесие спроса и предложения доллара дало возможность игрокам сузить маржу безналичного «американца».
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.08 Киева на не изменившихся ценах СКВ - 26,155/26,165 UAH/USD, а с 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на межбанке единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.
На цифре 26,17/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,76% с 28,0672 UAH/USD до 26,1712 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 14 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, с понедельника стартовал бюджетный период. До 20 мая бизнесу надо совершить платежи в Казну, для которых потребуется заметное количество гривни. Это охлаждает интерес к доллару.
Во-вторых, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на сумму 21,922 млн. грн., из которых наиболее значимый для межбанка интерес представляют бумаги со сроком обращения 14 дней на сумму 18,925 млрд. грн.
Согласно «технологии» этого сегмента рынка, покупателям сертификатов НБУ надо уплатить за них регулятору 14 мая.
Таким образом, на фоне стартовавшего бюджетного периода НБУ изымает с рынка гривневую ликвидность, вынуждая держателей доллара продавать его на межбанке ради становящейся дефицитом гривни.
Интересно отметить, что эта обостряющаяся, судя по всему, нехватка безналичной гривни сопровождалась дальнейшим ростом «навеса» в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 826,8 млн. грн. к отметке 54 519,6 млн. грн.
Поскольку эти данные на утро понедельника, вряд ли к пику торгов межбанка там сохранилась эта астрономическая сумма, значительная часть которой перекочевала на Институтскую. Последнее подтверждается ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,25/16,75% годовых.
В-третьих, на валютном рынке сохранился переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк, устраняя тамошний дефицит СКВ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 мая заметно понизились повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в дебюте и в конце недели падает приток экспортной выручки из-за рубежа.
Во-вторых, игроки 14-го вели себя на межбанке сдержанно, из-за смещения интереса к бюджетному периоду. Кроме того, участники межбанка наверняка рассчитывали на появление на рынке заметной (до 1,0 млрд. грн.) порции гривневой ликвидности, источником которой станет погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ 15 мая. Очевидно, под него часть экспортеров и придерживала СКВ, не продавая ее на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом».
В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами).
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