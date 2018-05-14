Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.08 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,19/26,22 UAH/USD. Покупатели СКВ торопятся реагировать на вторничное погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки робкой пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый 10 мая ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне. Не исключено, отток отсюда средств в гривне за пятничные покупки депосертификатов НБУ компенсировался погашениями Минфина.
По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке выросли до цифры 26,20/26,23 UAH/USD, а первые реальные сделки продемонстрировали заметный (до 26,2172 UAH/USD) рост средневзвешенного курса доллара.
Сохраняющееся равновесие покупок и продаж безналичного «американца» дало возможность игроками по состоянию на 11.30 сузить спред долларовых цен до 26,20/26,22 UAH/USD. Со слов нашего консультанта, «рынок во вторник веселее и ликвиднее».
К 11.48 котировки доллара на межбанке стараниями выросших продаж со стороны системных игроков ушли вниз, к отметке 26,19/26,20 UAH/USD.
Вхождение рынка безналичного доллара в полосу относительной стабильности на несколько выросших уровнях цен сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности о чем дали понять понизившиеся с уровня 15,25/16,75% к отметке 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика пребывает в гармонии с незначительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.