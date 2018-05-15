Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 2,68 коп., на торгах вторника понизился на 3,96 коп., оказавшись на уровне 26,2108 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 мая с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.08 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 35 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,20/26,23 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.30 Киева. Стабильность цен обеспечивалась равновесием покупок и продаж доллара, она же позволила около 11.30 сузить спред до 26,20/26,22 UAH/USD.

С этого момента стартовала «ситуативная коррекция» СКВ, понизившая ее по состоянию на 11.47 до 26,19/26,20 UAH/USD.



Пополудни, с 12.21 новые покупки доллара приподняли его курс до 26,195/26,205 UAH/USD. На фоне этих цен около 12.58 межбанк ушел на обеденный перерыв, а доллар, сохранив склонность к росту, уже к 13.15 вырос до 26,20/26,22 UAH/USD.

«Американец» на межбанке не покидал этот уровень до 14.20, возобновив с этого часа коррекцию и понизившись до 26,195/26,215 UAH/USD.



Начав с 16.15 единичными продажами доллар поэтапно уронили до 26,185/26,200 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до самого закрытия торгов.



На цифре 26,185/26,200 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 15 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2108 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,61% с 28,0672 UAH/USD до 26,2108 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, рост состоялся на ожиданиях погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Мероприятие «освобождало» около 1,0 млрд. дополнительной гривневой ликвидности, часть которой может оказаться на межбанке.



Во-вторых, присутствие нерезидентов в гривневых гособлигациях потенциально чревата выходом полученной «варягами» гривни на межбанк с целью покупки СКВ и ее репатриации.



В-третьих, НБУ, активно размещавший депосертификаты на прошлой неделе, 14-го был пассивным, не «усугубляя» ситуацию с гривневой ликвидностью.



В-четвертых, начиная с 04 мая, средневзвешенный курс доллара на межбанке понизился с 26,3055 к отметке 26,1712 UAH/USD по состоянию на 14 мая, вызывая закономерное желание игроков выкупить эти низы.



Сдержанное подорожание доллара на межбанке во вторник сопровождалось столь же «скромным» ростом гривневой ликвидности, если судить по выросшему гривневому «навесу» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн. Незначительность роста индикатора поясняется состоявшимся накануне оттоком средств в уплату за приобретенные 11-го депосертификаты НБУ на сумму 21,922 млрд. грн., компенсированного мероприятием Минфина.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 мая заметно, на $79,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активизировалась скупка СКВ игроками, среди которых пока не было отмечено особой активности нерезидентов. Доллар торопились покупать в расчете на пролонгацию его подорожания.



Во-вторых, на межбанке 15 мая было что покупать. Как из-за выросшего притока экспортной СКВ, так и по причине сохранившегося перетока более дешевого наличного доллара на безналичный рынок.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.



Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 14 мая, во вторник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $177,9 млн. к отметке $270,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», повысившись со $156,68 млн. к $236,3 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

