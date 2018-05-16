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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48
По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке ожидаемо заморозили рост, консолидировавшись на цифре 26,22/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:07
Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:31
На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.
Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:10
Пополудни, на 12.08 цена безналичного доллара на межбанке не покинула отметку 26,195/26,205 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:43
Около 13.30 Киева на фоне расширения спреда и фактической неизменности цен (26,19/26,21 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:11
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,96 коп., на торгах среды символически укрепился на 0,26 коп., оказавшись на уровне 26,2082 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,21/26,23, а спустя 30 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,22/26,24 UAH/USD. Уже в этот час возникли сомнения в продолжительности рост, поскольку состояние гривневой ликвидности оставляло желать лучшего.
Уже к 10.45 пара доллар-гривня на межбанке , свернув рост, ограничилась сужением спреда до 26,22/26,23, сопровождаясь установившимся равновесием покупок и продаж, а спустя 20 минут, с 11.05 доллар начал терять в цене: 26,19/26,21 UAH/USD на воне продаж вступивших в игру системных игроков.
Новая балансировка спроса и предложения наступила около 11.30, дав повод снова сузить маржу до 26,195/26,205 UAH/USD. Доллар не покидал эту цифру до 13.10 Киева, уйдя на обеденный перерыв на фоне более «широких» цен: 26,19/26,21 UAH/USD.
Цены оставались действующими на межбанке до 15.40, когда новые продажи СКВ понизили цену последней к 26,185/26,205 UAH/USD.
Эти уровни не изменялись до самого закрытия торгов.
На цифре 26,185/26,205 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 16 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2082 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,62% с 28,0672 UAH/USD до 26,2082 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. К которой приложили руку регулятор и Минфин. Первый, разместив накануне, 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., ожидал уплату за эти бумаги в среду. 14 мая Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, стартовое ралли пары доллар-гривня на межбанке очень быстро трансформировалось в ее коррекцию.
Во-вторых, нынче «бюджетная неделя» или период, время платежей бизнеса налогов, для чего требуется приличное количество гривни, ради которой, пребывавшей стараниями НБУ и Минфина в дефиците, участники межбанка продавали доллар.
О том, что на рынке гривневого ресурса к среде образовалась брешь дали понять провалившиеся с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А меж тем платежи в бюджет надо успеть совершить до 18 мая.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 мая понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, активность покупок СКВ нерезидентами и нашими игроками упала. Потому что покупать доллара было не за что – как указано выше, к среде упала гривневая ликвидность.
Во-вторых, испытывая нехватку нацвалюты, участники межбанка, тем не менее, не торопились расставаться с долларом, ограничиваясь «обязательным минимумом» (50% экспортной выручки) и весьма незначительными суммами ради пополнения гривневого ресурса.
В-третьих, из-за роста цен на наличный доллар, понизился переток более дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк. Кроме того, в контексте упомянутой нехватки гривни этот проект потерял свою актуальность.
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