Додано: Сер 16 тра, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,96 коп., на торгах среды символически укрепился на 0,26 коп., оказавшись на уровне 26,2082 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,21/26,23, а спустя 30 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,22/26,24 UAH/USD. Уже в этот час возникли сомнения в продолжительности рост, поскольку состояние гривневой ликвидности оставляло желать лучшего.



Уже к 10.45 пара доллар-гривня на межбанке , свернув рост, ограничилась сужением спреда до 26,22/26,23, сопровождаясь установившимся равновесием покупок и продаж, а спустя 20 минут, с 11.05 доллар начал терять в цене: 26,19/26,21 UAH/USD на воне продаж вступивших в игру системных игроков.

Новая балансировка спроса и предложения наступила около 11.30, дав повод снова сузить маржу до 26,195/26,205 UAH/USD. Доллар не покидал эту цифру до 13.10 Киева, уйдя на обеденный перерыв на фоне более «широких» цен: 26,19/26,21 UAH/USD.



Цены оставались действующими на межбанке до 15.40, когда новые продажи СКВ понизили цену последней к 26,185/26,205 UAH/USD.



Эти уровни не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,185/26,205 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 16 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2082 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,62% с 28,0672 UAH/USD до 26,2082 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. К которой приложили руку регулятор и Минфин. Первый, разместив накануне, 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., ожидал уплату за эти бумаги в среду. 14 мая Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, стартовое ралли пары доллар-гривня на межбанке очень быстро трансформировалось в ее коррекцию.



Во-вторых, нынче «бюджетная неделя» или период, время платежей бизнеса налогов, для чего требуется приличное количество гривни, ради которой, пребывавшей стараниями НБУ и Минфина в дефиците, участники межбанка продавали доллар.



О том, что на рынке гривневого ресурса к среде образовалась брешь дали понять провалившиеся с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А меж тем платежи в бюджет надо успеть совершить до 18 мая.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активность покупок СКВ нерезидентами и нашими игроками упала. Потому что покупать доллара было не за что – как указано выше, к среде упала гривневая ликвидность.



Во-вторых, испытывая нехватку нацвалюты, участники межбанка, тем не менее, не торопились расставаться с долларом, ограничиваясь «обязательным минимумом» (50% экспортной выручки) и весьма незначительными суммами ради пополнения гривневого ресурса.



В-третьих, из-за роста цен на наличный доллар, понизился переток более дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк. Кроме того, в контексте упомянутой нехватки гривни этот проект потерял свою актуальность.