Додано: Сер 16 тра, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,96 коп., на торгах среды символически укрепился на 0,26 коп., оказавшись на уровне 26,2082 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,21/26,23, а спустя 30 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,22/26,24 UAH/USD. Уже в этот час возникли сомнения в продолжительности рост, поскольку состояние гривневой ликвидности оставляло желать лучшего.



Уже к 10.45 пара доллар-гривня на межбанке , свернув рост, ограничилась сужением спреда до 26,22/26,23, сопровождаясь установившимся равновесием покупок и продаж, а спустя 20 минут, с 11.05 доллар начал терять в цене: 26,19/26,21 UAH/USD на фоне продаж вступивших в игру системных игроков.

Новая балансировка спроса и предложения наступила около 11.30, дав повод снова сузить маржу до 26,195/26,205 UAH/USD. Доллар не покидал эту цифру до 13.10 Киева, уйдя на обеденный перерыв на фоне более «широких» цен: 26,19/26,21 UAH/USD.



Цены оставались действующими на межбанке до 15.40, когда новые продажи СКВ понизили цену последней к 26,185/26,205 UAH/USD.



Эти уровни не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,185/26,205 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 16 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2082 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,62% с 28,0672 UAH/USD до 26,2082 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. К которой приложили руку регулятор и Минфин. Первый, разместив накануне, 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., ожидал уплату за эти бумаги в среду. 15 мая Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, стартовое ралли пары доллар-гривня на межбанке очень быстро трансформировалось в ее коррекцию.



Во-вторых, нынче «бюджетная неделя» или период, время платежей бизнеса налогов, для чего требуется приличное количество гривни, ради которой, пребывавшей стараниями НБУ и Минфина в дефиците, участники межбанка продавали доллар.



О том, что на рынке гривневого ресурса к среде образовалась брешь дали понять провалившиеся с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А меж тем платежи в бюджет надо успеть совершить до 18 мая.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 мая понизились на $32,1 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, активность покупок СКВ нерезидентами и нашими игроками упала. Потому что покупать доллара было не за что – как указано выше, к среде упала гривневая ликвидность.



Во-вторых, испытывая нехватку нацвалюты, участники межбанка, тем не менее, не торопились расставаться с долларом, ограничиваясь «обязательным минимумом» (50% экспортной выручки) и весьма незначительными суммами ради пополнения гривневого ресурса.



В-третьих, из-за роста цен на наличный доллар, понизился переток более дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк. Кроме того, в контексте упомянутой нехватки гривни этот проект потерял свою актуальность.



Анонсированное выше некоторое снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 15 мая, в среду, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $270,5 млн. к отметке $242,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $236,3 млн. к $204,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.

